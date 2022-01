43 Millionen mehr Impfzertifikate als Impfungen : Der rätselhafte Überschuss an Impfzertifikaten

Der rätselhafte Überschuss an Impfzertifikaten

Sie sind das Ticket in das normale Leben: In Deutschland wurden seit Beginn der Impfkampagne 43 Millionen mehr Zertifikate ausgestellt als Spritzen gesetzt. Ein großer Schwindel? Oder die Summe von vielen Ursachen?

Impfzertifikate sind die Eintrittskarte in das alltägliche Leben. Geschäfte, Fitnessstudios, Schwimmbäder - in vielen Bereichen gilt 2G. Doch nun gibt es neuen Wirbel um den Nachweis. In Deutschland wurden seit Beginn der Impfkampagne 42,6 Millionen mehr Zertifikate ausgestellt als Impfdosen verabreicht. Konkret: 204,7 Millionen digitale Zertifikate wurden erstellt, aber nur 162,1 Millionen Dosen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gespritzt, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der „Neuen Osnabrücker Zeitung" mitteilte. Ein Riesen-Betrug? Eine dramatisch untererfasste Impfquote?