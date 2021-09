Impfzentrums-Mitarbeiterin : Französin wegen Fälschung von Gesundheitspässen verurteilt

Bordeaux Ohne einen 3G-Nachweis bleibt Menschen in Frankreich der Besuch im Restaurant oder Kino versagt. Manche wollen dabei offenbar betrügen: Eine Impfzentrums-Mitarbeiterin in Bordeaux flog mit 24 Fälschungen auf.

Eine junge Frau ist in Frankreich wegen der Fälschung von Corona-Gesundheitspässen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die 19-jährige Mitarbeiterin eines Impfzentrums in Bordeaux im Südwesten Frankreichs gestand am Mittwoch, 24 gefälschte Gesundheitspässe an Verwandte ausgegeben zu haben. Sie wurde zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.