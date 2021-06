Große Nachfrage in Wesfalen : Schon 30.000 Termine in Impfzentren vergeben

Düsseldorf In den NRW-Impfzentren stehen 80.000 Dosen von Biontech für neue Erstimpfungen zur Verfügung. Seit Mittwochmorgen können die Termine gebucht werden von über 60-Jährigen und Chronikern. Zu großen Wartezeiten kam es in Westfalen bislang nicht.

Wochenlang reichten die Lieferungen in den Impfzentren gerade mal für Zweitimpfungen. Doch von nun an können Bürger neue Termine buchen. Allein in Westfalen wurden bis Mittwochmittag bereits 15.000 Bürger versorgt. „30.000 Erst- und Zweittermine wurden seit heute Morgen bereits vergeben, das heißt 15.000 Menschen haben bisher Termine in einem Impfzentrum im Landesteil Westfalen-Lippe erhalten“, erklärte die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe. Szenen wie bei der Vergabe der Termine an die über 80-Jährigen blieben aus. „Mir sind keine nennenswerten Wartezeiten bekannt“, so die Sprecherin weiter.