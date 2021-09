Kommentar zu Erleichterungen für Geimpfte : 2G-Regel statt Rücksicht auf Ungeimpfte

2G-Regeln gibt es in anderen Ländern schon. Foto: dpa/Axel Heimken

Acht Länder haben bereits 2G-Regeln. NRW wäre gut beraten, ihnen zu folgen. Geimpften wäre ein neuer Lockdown im Winter nicht zuzumuten - weder in Firmen noch in Schulen. Man muss es ja nicht so ungeschickt machen wie Berlin.

Ministerpräsident Armin Laschet hatte sich im ersten TV-Triell festgelegt: Eine 2G-Regel sei für NRW kein Thema. Diese Position wird er kaum halten können. Nun haben bereits acht Bundesländer 2G-Regeln eingeführt, und sie werden von unterschiedlichen Koalitionen regiert. Man muss es ja nicht so ungeschickt anstellen wie Berlin, wo die Kinder zunächst mit bestraft werden sollten, obwohl sie sich noch gar nicht impfen lassen können. Nun lenkt man ein.

Selbst in NRW können Kommunen schon jetzt in Absprache mit dem Gesundheitsminister Erleichterungen für Geimpfte und Genesene schaffen. Auch bei privaten Feiern ist das möglich. Karl-Josef Laumann (CDU) ist längst weiter als sein Ministerpräsident und schließt eine 2G-Regel auch für NRW nicht aus.

Die Politik steckt in einer Zwickmühle: Auf der einen Seite ist die Impfquote trotz aller Anstrengungen von Ärzten und Politik angesichts der Delta-Variante leider viel zu niedrig, um entspannt in den Winter zu gehen. Dass Laumann gerade jetzt in Beatmungsplätze investiert, darf man als Zeichen der Besorgnis interpretieren. Auf der anderen Seite kann die Politik den Geimpften im Winter keinen neuen Lockdown verordnen. Maske tragen, sich impfen lassen, womöglich danach Nebenwirkungen erleiden – und dann wieder den Holzhammer erfahren wie vor einem Jahr? Das können und werden Wirtschaft, Familien und Gesellschaft nicht akzeptieren.

Die Inzidenz spielt keine Rolle mehr, aber wenn Kliniken voll werden, muss die Politik handeln. Staaten wie die USA verhängen in immer mehr Bereichen bereits eine Impfpflicht. Es ist gut, dass Deutschland weiter auf Freiwilligkeit setzt. Doch wer sich die Freiheit nimmt, nein zur Impfung zu sagen, kann nicht erwarten, dass Firmen und Schulen seinetwegen in den Lockdown gehen.