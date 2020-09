5000 Teilnehmer angemeldet : 170 Menschen demonstrieren in Köln gegen Corona-Maßnahmen

170 Menschen demonstrieren in Köln gegen Corona-Maßnahmen

Köln Von den ursprünglich 5000 angemeldeten Teilnehmern kamen am Samstag 170, um in Köln gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Technische Schwierigkeiten verzögerten zudem den Start der Kundgebung.

Rund 170 Menschen haben am Samstag an der Deutzer Werft in Köln gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Angemeldet hatten die Veranstalter zuerst 15.000 Teilnehmer, später wurde die Zahl auf 5000 korrigiert, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zuvor berichtete. Die Demo lief unter dem Titel „Friedensdemo gegen Rassismus und Diskriminierung“.