Vorbereitung für Corona-Impfung : Zwölf Impfzentren für NRW erwartet

Der Impfstoff von Astrazeneca und anderen Herstellern wird bereits getestet. Foto: AFP/VINCENZO PINTO

Düsseldorf Bundesweit sollen sich Bürger in 60 Zentren impfen lassen können. Da der Impfstoff zunächst knapp sein wird, wollen die Gesundheitsminister das Ganze streng überwachen. Die Bundeswehr soll beim Transport helfen. Eine Terminvereinbarung wird vorbereitet.

Während die Industrie fieberhaft nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus sucht, rüsten sich die Bundesländer bereits für die Impfung der Bevölkerung. Bundesweit sollen bis zu 60 Impfzentren eingerichtet werden, wie aus einer Beschlussvorlage für die Gesundheitsministerkonferenz hervorgeht. „Die Lieferung der zugelassenen Impfdosen wird aufgrund der besonderen Anforderungen an Lagerung und Transport nur an eine begrenzte Anzahl von Standorten je Bundesland möglich sein“, heißt es in der Vorlage. „Insgesamt wird derzeit von bis zu 60 Standorten ausgegangen.“ Geht es nach dem üblichen Bevölkerungsschlüssel, werden in Nordrhein-Westfalen zwölf Impfzentren entstehen. Hier sollen sich dann die Bürger impfen lassen können.

Wo die Zentren entstehen, wird gerade beraten. Denn Lagerung und Transport der Impfstoffe sind nicht trivial. Bei manchen Impfstoff-Kandidaten ist schon jetzt bekannt, dass sie eine Kühlung auf minus 70 Grad brauchen. Klar ist: „Der Impfstoff wird entweder durch die Bundeswehr oder durch die Firmen selbst zu diesen Standorten geliefert“, wie es in der Vorlage weiter heißt. Neben der Kühlung der großen Mengen ist auch die Sicherung eine wichtige Frage beim Transport.

Der Bund kauft den Impfstoff zentral ein und trägt die Kosten. Die verfügbaren Mengen an Impfdosen werden gemäß dem Bevölkerungsanteil an die Länder verteilt. Das heißt, NRW bekommt ein Fünftel des Impfstoffes. Die Gesundheitsminister machen sich dabei keine Illusionen: Zunächst wird der Impfstoff nicht für alle reichen. Daher soll er nach einheitlichen Maßstäben verteilt werden, als erstes dürften medizinisches Personal und Risikogruppen ihn erhalten. „Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu den prioritär zu impfenden Personengruppen wird daher von allen Ländern als einheitliche Leitlinie angewandt“, betonen die Minister. Und das Ganze soll streng überwacht werden: „Die Länder stellen sicher, dass in den Impfzentren ausschließlich diejenigen Personen eine Impfung erhalten, die gemäß der Priorisierung dazu berechtigt sind und einen entsprechenden Nachweis darüber erbringen können“, heißt es weiter.

Wegen des zu erwartenden Andrangs der Bevölkerung arbeiten das Bundesgesundheitsministerium und die Kassenärztlichen Bundesvereinigung bereits am Aufbau einer Terminorganisation: Die Terminvergabe soll auf Basis des bestehenden Systems der Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgen.

Da nicht alle Menschen mobil sind, soll es daneben auch Impfungen vor Ort in Alten- und Pflegeheimen geben. Aufsuchende Angebote, nennt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann das. Man plane mit verschiedenen Szenarien zur Verimpfung, erklärte sein Sprecher. „Dazu gehören sowohl Impfzentren auch die Versorgung über die Regelstrukturen (niedergelassene und Betriebsärzte) sowie aufsuchende Angebote.“ Die Länder errichten die Impfzentren und kommen für die Kosten der Durchführung auf, der Bund und die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich.

Wann es losgeht, hängt davon ab, welcher Hersteller als erstes eine Zulassung erhält. Aktuell haben in dem globalen Rennen das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer sowie der US-Konzern Moderna die Nase vorn, gefolgt vom britischen Pharmakonzern Astrazeneca, der mit der Uni Oxford zusammenarbeitet. Astrazeneca will noch in diesem Jahr Daten aus den entscheidenden Studien vorlegen und mit der Auslieferung in Großbritannien beginnen, wie der Konzern am Donnerstag erklärte. Die Studiendaten hätten sich zunächst verzögert, weil das Infektionsgeschehen in Großbritannien im Sommer zurückgegangen sei. Dadurch habe es zu wenig Infizierte gegeben, um die Wirksamkeit der Impfstoffe überprüfen zu können.