„Ich fühle mich gut“ : 113-jährige Spanierin übersteht Covid-19

Barcelona Die Spanierin Maria Branyas war im April an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Jetzt fühle sie sich aber gut, sagte die Genesene der spanischen Presse.

Sie wurde am 4. März 1907 in San Francisco geboren. Ihre Familie ging dann nach Mexiko und von dort nach New Orleans. Während des Ersten Weltkriegs kam sie nach Katalonien, wo sie nun in dem Ort Olot wohnt. Über die Corona-Pandemie, bei der in Spanien bisher mehr als 27.000 Menschen starben, sagte sie: „Es ist eine Tragödie.“