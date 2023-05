Covid-19-Pandemie WHO hebt Corona-Gesundheitsnotstand auf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wertet die Covid-19-Pandemie nicht mehr als weltweiten Gesundheitsnotstand. Nach mehr als drei Jahren mit über sieben Millionen Corona-Toten, früher undenkbaren Lockdowns und wirtschaftlichen Turbulenzen weltweit stufte die WHO die Gefahrenlage durch Covid-19 am Freitag formal herab. Vorbei sei die Pandemie aber damit nicht, hieß es. Jede Woche würden immer noch Tausende an dem Virus sterben.