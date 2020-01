Neuer Coronavirus-Fall in Frankreich : WHO berät erneut über internationalen Gesundheitsnotstand

Ältere Männer mit Mundschutzmasken sitzen in einem Park. In China steigt die Zahl der Toten und Neuinfektionen sprunghaft an. Foto: dpa/Kin Cheung

Riverside Das Tempo der Ausbreitung des Corona-Virus bereitet WHO-Experten Kopfzerbrechen. Im Schnitt steckt jeder Inifzierte zwei weitere Menschen an. Ein Komitee soll nun prüfen, ob doch ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden sollte.

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus außerhalb Chinas versetzt die Weltgesundheitsorganisation in Unruhe. „Große Sorgen“ bereiteten vor allem die bisher wenigen Fälle einer Übertragung von Mensch zu Mensch wie zuletzt in Bayern, Japan, Kanada und Vietnam, sagte der Chef der WHO-Notfalldienste, Michael Ryan. Dies sei einer der Gründe, warum WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus für Donnerstag ein Expertenkomitee einberufen habe. Es soll feststellen, ob der Ausbruch als globaler Gesundheitsnotstand eingestuft werden soll.

In China selbst stieg die Zahl der Toten und Neuinfektionen sprunghaft an: Binnen 24 Stunden starben 38 weitere Menschen und damit bisher 170. Im selben Zeitraum bestätigten die chinesischen Behörden 1737 neue Fälle. Damit gibt es inzwischen 7711 Erkrankte. Nachdem auch Tibet die erste Erkrankung mit dem neuen Coronavirus gemeldet hatte, sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen. Die ersten Fälle waren Ende Dezember in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aufgetreten.

Foto: dpa-tmn/Christin Klose Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.

Auch Frankreich meldete eine weitere Infektion. Bei der mittlerweile fünften Erkrankung im Land handele sich dabei um die Tochter des ebenfalls erkrankten 80-jährigen Touristen aus China, teilte das französische Gesundheitsministerium mit. Der Zustand des 80-Jährigen sei ernst, der Mann werde weiter in einem Pariser Krankenhaus behandelt. Außerdem habe sich der Zustand eines weiteren infizierten etwa 30-Jährigen verschlechtert, der seit Ende vergangener Woche behandelt wird. Derzeit sind rund 50 Infektionen mit dem Coronavirus außerhalb Chinas bestätigt.

Ryan äußerte sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Genf nach seiner Rückkehr von einem Besuch in Peking. Dort war er unter anderem mit Präsident Xi Jinping zusammengetroffen. Bisher seien 99 Prozent aller bislang erfassten Fälle in der Volksrepublik aufgetreten, sagte Ryan. Zwei Prozent der Infektionen verliefen tödlich, doch handele es sich um vorläufige Zahlen. Zum Vergleich: Bei der Sars-Pandemie in den Jahren 2002 und 2003 starben rund zehn Prozent der Erkrankten. Der damalige Ausbruch wurde ebenfalls durch ein Virus der Corona-Familie verursacht.

Ryan sagte, etliche Aspekte des neuen Coronavirus seien extrem besorgniserregend. Er verwies etwa auf den rapiden Anstieg von Fällen in China. Zwar glaubten Forscher, dass der Ausbruch auf einen von Tieren übertragenen Virus zurückgehe. Doch sei unklar, ob andere Faktoren als Treiber im Spiel seien. „Ohne das zu verstehen, ist es sehr schwierig, die aktuelle Übertragungsdynamik in einen Zusammenhang zu stellen“, ergänzte der WHO-Nothilfekoordinator.

Das neuartige Coronavirus kann erkältungs- oder grippeartige Symptome auslösen, aber auch Kurzatmigkeit und Lungenentzündungen. Die ersten Fälle traten im Dezember auf. Es wird davon ausgegangen, dass das Virus von Wildtieren auf einem Markt in Wuhan auf Menschen übertragen wurde.

Chinesische Forscher legten nun nahe, dass der neue Virus womöglich bereits seit Mitte Dezember von Mensch zu Mensch weitergegeben werde. Anhand der ersten 425 bestätigten Fälle lasse sich schätzen, dass jede infizierte Person im Durchschnitt 2,2 weitere Menschen anstecke, schrieben sie in einem am Mittwoch im Fachmagazin „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Report.

Die Rate liegt etwas höher als bei der gewöhnlichen Grippe, aber weitaus niedriger als bei anderen Atemwegserkrankungen wie Keuchhusten und Tuberkulose. Bei Sars wird die Durchschnittszahl der Ansteckungen durch eine erkrankte Person auf drei geschätzt. Wenn die Ansteckungsrate auch außerhalb Chinas so hoch bleibe, seien „erhebliche Anstrengungen“ nötig, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus unter Kontrolle zu halten, warnten die Autoren.

Viel dürfte von der Frage abhängen, ob Erkrankte das Virus bereits übertragen können, bevor sie selbst überhaupt Symptome zeigen. Zwar haben die chinesische Regierungsvertreter angedeutet, dass eine solche Gefahr besteht, doch haben Forschern dafür noch keine Fakten. Bei Sars habe man das Glück gehabt, dass es vor dem Auftreten von Symptomen keine Ansteckung gab, sagte Malik Peiris, Virologe an der Universität von Hongkong. Sollte sich herausstellen, dass dies beim neuen Coronavirus anders sei, dann ist „eine Pandemie ein Szenario, über das wir nachdenken müssen.“

(ala/dpa)