Coronavirus : 242 neue Todesfälle an einem Tag in Hubei

Medizinisches Personal kontrolliert während einer Veranstaltung in Singapur die Temperatur der Besucher. Foto: AFP/ROSLAN RAHMAN

Peking An einem Tag sind in China mehr Tote als je zuvor am Coronavirus gestorben. Die Behörden führten den Anstieg der Neuerkrankungen auf ein anderes Verfahren bei der Diagnose zurück.

Die Zahl der Todesfälle in der besonders stark betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist nach Behördengaben am Mittwoch sprunghaft gestiegen: 242 Menschen starben an einem Tag, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle weltweit auf 1310. Die deutlich über den bisherigen Tagesbilanzen liegende Zunahme der Todesopfer hänge damit zusammen, dass die Kriterien für die Bestimmung von Ansteckungen durch das Virus Covid-19 inzwischen breiter gefasst seien.

Zudem seien 14.840 neue Fälle registriert worden, teilt die chinesische Gesundheitskommission mit. Am Vortag waren nur rund 1638 neue Erkrankungen - ein Zehntel der aktuellen Zahl - gemeldet worden. Daher war man zunächst von einem Rückgang der Infektionsrate ausgegangen.

Auf einem Kreuzfahrtschiff, das vor der japanischen Küste unter Quarantäne steht, gibt es unterdessen Dutzende neue Infektionen mit dem Coronavirus. Weitere 44 Menschen auf der „Diamond Princess“ seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit.Noch immer befinden sich mehr als 3500 Passagiere und Crewmitglieder auf dem Schiff. Seit das Schiff am 3. Februar am Hafen der Stadt Yokohama, südlich von Tokio, ankam, wurden 713 Menschen getestet, 218 von ihnen positiv. In Japan gibt es insgesamt 247 Fälle des Virus.

Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg auf mehr als 59.000. Die mit Abstand meisten Todes- und Infektionsfälle treten weiterhin in Hubei auf, der Provinz, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte. Dort liegt die Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen rund um die Stadt Wuhan bei 48.206. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Weltweit wurden außerhalb des chinesischen Festlands mittlerweile mehr als 500 Infektionen bestätigt, davon 16 in Deutschland. Vierzehn Fälle stehen in Zusammenhang mit dem bayerischen Autozulieferer Webasto. Die beiden jüngsten Fälle in Bayern waren am Dienstagabend bekannt geworden.

Es handelt sich um einen 49-jährigen Webasto-Mitarbeiter und ein Familienmitglied eines anderen Mitarbeiters. Webasto öffnete nach zweiwöchiger Schließung am Mittwoch wieder seine Firmenzentrale. Zudem war das Virus bei zwei Passagieren festgestellt worden, die die Bundeswehr aus Wuhan nach Frankfurt ausgeflogen hatte.

Im kalifornischen San Diego ist unterdessen eine zweite Person an dem Virus erkrankt. Das berichtete der Sender CNBC unter Berufung auf die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

(juju/AFP/dpa/Reuters)