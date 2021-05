Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf Rund um Pfingsten ist eine Reise in bestimmte Urlaubsländer in der Theorie möglich - das Auswärtige Amt warnt allerdings davor. Immer mehr Länder planen noch im Mai weitere Lockerungsschritte. Wir geben einen Überblick.

Am 5. Juli starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Wohin es in diesem Jahr in den Urlaub geht, das wüssten normalerweise längst schon die meisten Verbraucher. In diesem Jahr ist die Unsicherheit groß, da noch nicht abzusehen ist, wo Urlaub in Corona-Zeiten überhaupt möglich ist. Auch rund um das Pfingstwochenende wird es noch starke Einschränkungen geben.