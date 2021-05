Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf Wo man in diesem Jahr seinen Sommerurlaub verbringen kann, lässt sich derzeit nicht sicher sagen. Während in Griechenland der Tourismus wieder langsam anrollt, lassen andere Länder derzeit keine Urlauber rein. Wir geben einen Überblick.

Am 5. Juli starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Wohin es in diesem Jahr in den Urlaub geht, das wüssten normalerweise längst schon die meisten Verbraucher. In diesem Jahr ist die Unsicherheit groß, da noch nicht abzusehen ist, wo Urlaub in Corona-Zeiten überhaupt möglich ist.