Sinkende Fallzahlen Südkorea schafft Corona-Quarantänepflicht ab

Zudem brauchen die Menschen von Juni an keinen Mund-Nasen-Schutz mehr in Apotheken und kleineren Kliniken tragen. Eine Ausnahme gilt für Krankenhäuser mit Bettenstation. Auch entfällt die Empfehlung für alle Einreisenden, einen PCR-Test innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft vorzunehmen. Schon seit dem Juni des vergangenen Jahres brauchen Einreisende in der Regel keinen Nachweis mehr, dass sie geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind.