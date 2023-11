Dandys und Tollpatsche „Comedy Wildlife Photography Awards“ – so lustig können Tiere sein

In der Tierfotografie brauchen Fotografen vor allem Geduld. Und das Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, um dann im richtigen Moment abzudrücken. Oft wird erst hinterher die Komik und der Ulk in einem Bild entdeckt. So erging es dem Gründer des Fotowettbewerbs "Comedy Wildlife Photography Awards", Paul Joynson-Hicks, als er seine Fotos durchsah. Ein Adler, der ihn durch seine Hinterbeine ansah, und der Hintern eines Warzenschweins. Joynson-Hicks musste laut auflachen.