„Comedy Pet Photography Award“ Das sind die witzigsten Haustier-Bilder 2022

Das sei ihre Mission, und auch wenn sie gewagt sei, wollen sie so laut wie möglich für den Tierschutz trommeln und sicherstellen, dass er im Mittelpunkt ihres Handelns steht, erklären Joynson-Hicks und Sullam in einem Statement. So gewinnt der Gesamtsieger nicht nur 2000 Pfund an Preisgeld, sondern auch 5000 Pfund, die er an eine Tierschutzorganisation seiner Wahl spenden darf.