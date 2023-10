Erkenntnisse über finanzielle Unterstützung des Terrors NRW-Clans haben Kontakte zu Hamas und Hisbollah

Nach dem Terrorangriff auf Israel sind auch kriminelle arabische Clans in Nordrhein-Westfalen und deren Finanztransaktionen in den Nahen Osten in den Fokus der Ermittlungsbehörden gerückt. „Dem Landeskriminalamt NRW liegen vereinzelt Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren darüber vor, dass einzelne kriminelle Clanangehörige die Hisbollah finanziell unterstützt haben“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums gegenüber unserer Redaktion. Demnach läuft beim LKA derzeit ein Auswerte- und Analyseprojekt, das mögliche strukturelle Verbindungen krimineller Angehöriger türkisch-arabischer Clans mit Bezügen zur Volksgruppe der Mhallamiye oder dem Libanon zum islamistischen Terrorismus aufdecken soll.