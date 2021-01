Fast-Food-Lieferdienst : Chicken-Box mit Maden für 17-Jährigen aus dem Allgäu

Ganz so lecker war das Sonntagsessen des Jugendlichen wohl nicht: In seinen Chicken Nuggets befanden sich Maden. (Symbolbild) Foto: dpa/Tobias Hase

Kempten Das Dschungelcamp ist noch in vollem Gange - und im Allgäu musste ein Jugendlicher selbst unfreiwillig eine Ekel-Prüfung über sich ergehen lassen: In seinem Essen wurden Maden mit frittiert.

Ekelerregendes Fastfood hat ein 17-Jähriger in Buchloe im Allgäu geliefert bekommen. In der von einem Lieferservice gebrachten Chickenbox befanden sich Sonntagmittag auch Maden, wie die Polizei in Kempten am Montag mitteilte. Der Jugendliche habe dies erst beim Essen gemerkt. Die toten Maden seien offenbar von dem Restaurant mit frittiert worden.