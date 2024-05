„National Survey on Drug Use and Health“ Täglicher Cannabiskonsum überholt tägliches Trinken in den USA

Täglicher oder fast täglicher Cannabiskonsum ist in den USA inzwischen weiter verbreitet als ein ähnliches Niveau an Alkoholkonsum. Das geht aus einer Analyse von Daten hervor, die bei Erhebungen über vier Jahrzehnte gesammelt wurden. Die Erkenntnisse, die auf dem National Survey on Drug Use and Health basieren, wurden am Mittwoch in „Addiction“ veröffentlicht, einer Fachzeitschrift im Bereich der Suchtforschung.