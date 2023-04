Freizeitkonsum auf Bundesebene weiter verboten Marihuana-Überangebot bringt US-Anbauer in Schwierigkeiten

Aber bei derart niedrigen Preisen ist es eine Herausforderung für Produzenten, zu überleben. MedMen in Kalifornien, als „Apple Store of weed (Gras)“ bekannt, ist mit unbezahlten Rechnungen in Millionenhöhe konfrontiert. Moberg, der Besitzer von CannaSol Farms, sagt, dass er derzeit, zu Beginn der Anpflanzungssaison, bereits auf drei Schiffscontainern mit unverkauftem Pot sitzt, 75 Prozent davon stammen aus der vorausgegangenen Saison. East Fork Cultivars in Oregon hat einen Vorrat von Tausenden Pfunden. „Wir hoffen, dass wir das meiste davon verkaufen können, damit wir die Lichter am Brennen halten können“, sagt Firmenmitbegründer Nathan Howard.