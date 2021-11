Laut Düsseldorfer Ökonom : Cannabislegalisierung könnte dem Staat jährlich Milliarden bringen

Berlin Eine Freigabe durch die neue Bundesregierung könnte laut einer Studie den Staatshaushalt entlasten. Auch Einsparungen bei Strafverfolgung und Justiz spielen eine Rolle.

Die Legalisierung von Cannabis könnte dem Staat nach einer aktuellen Studie mehr als 4,7 Milliarden Euro an zusätzlichen verfügbaren Mitteln bringen. Ausschlaggebend dafür seien nicht nur zusätzliche Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge aus dem legalisierten Geschäft mit der Droge, sondern auch Einsparungen bei Strafverfolgung und Justiz, ergab eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Wettbewerbsökonomen Justus Haucap vom Institute for Competition Economics (DICE) an der Universität Düsseldorf.