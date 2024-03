Gesundheitliche Risiken Fachverband fordert mehr Cannabis-Aufklärung für junge Leute

Die Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sei bei Cannabis sicher gut, aber sie reiche nicht aus, betonte Gouzoulis-Mayfrank. Auch die Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums sei gut. „Aber das ist insgesamt wenig. Wir müssen in die Schulen, auch in die Berufsschulen gehen. Man muss Lehrerinnen und Lehrer schulen. Es müssen spielerische und humorvolle Präventionskampagnen in sozialen Medien platziert werden, also Posts, die junge Leute gern teilen.“ Der Tenor sollte sein: Ja, es ist jetzt legal, aber es ist nicht ungefährlich. „Da gibt es Parallelen zum Alkohol. Der ist auch nicht verboten, aber eben auch nicht harmlos“, ergänzte die Expertin. Neben Alkohol müsse es auch um Cannabis am Steuer gehen.