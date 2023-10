Freigabe zum Jahreswechsel geplant Lauterbach verteidigt erneut Cannabis-Freigabe

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die zum Jahreswechsel geplante Cannabis-Freigabe in Deutschland erneut verteidigt. „Das Problem wächst und es geht von alleine nicht weg, von daher müssen wir etwas machen, was die Lage besser macht“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk mit Blick auf steigenden Konsum sowie mögliche schädliche Beimischungen und hohe Wirkstoffkonzentrationen bei Schwarzmarkt-Cannabis.