Entscheidung im Bundesrat am Freitag Grünen-Gesundheitspolitikerin vor Cannabis-Entscheidung optimistisch

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther hat sich optimistisch gezeigt, dass die geplante Cannabis-Legalisierung am Freitag im Bundesrat nicht aufgehalten wird und zum 1. April kommt. „Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit den Ländern und haben die große Hoffnung, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen werden muss“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine Anrufung des Vermittlungsausschusses würde den Blockierern in die Hände spielen. „Ich hoffe sehr, dass das Cannabis-Gesetz den Bundesrat am Freitag unbeschadet passiert und damit die Entkriminalisierung zum 1. 4. endlich Wirklichkeit wird.“ Es könne nicht alle Probleme lösen, sei aber der überfällige Paradigmenwechsel für mehr Kinder- und Jugendschutz.