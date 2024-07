Fachhochschule Erfurt Cannabis kann man jetzt auch studieren

Zunächst gebe es viele junge Menschen, die Interesse an der Pflanze Cannabis hätten, so der Erfurter Studiengangsleiter. „Und natürlich ist das eine Zielgruppe, die für uns interessant ist.“ Im Studium liege der Fokus auf einer praxisnahen Ausbildung. Insbesondere durch eigene Versuche im Freiland und im Gewächshaus sollen die Studierenden die Besonderheiten einer professionellen Produktion von Cannabis praktisch kennenlernen. „Damit sind wir eine der wenigen Hochschulen in Deutschland, die eine wissenschaftliche Ausbildung am Cannabis ermöglichen.“ Ab dem dritten Semester können die Pflanzenbau-Studierenden verschiedene Module mit Cannabis-Bezug wählen, wenn sie möchten. Diese reichen inhaltlich von der Züchtung und Vermehrung über den Anbau in verschiedenen Systemen bis hin zur Vermarktung. Zum Studium gehört außerdem, in die Praxis zu schnuppern: „Bei Partner-Unternehmen geht es dann beispielsweise um Nutz-Hanf in der Faser-Herstellung, oder Hanf in der Lebensmittelproduktion. Wir kooperieren aber auch mit Unternehmen, die THC-haltigen Medizial-Hanf für die Schmerztherapie herstellen, oder mit den so genannten Social Clubs, die Konsum-Hanf produzieren.“ Im vierten Semester folgt dann eine halbjährige Praxisphase. Dort können die Studierenden in einem dieser Unternehmen ihre Kompetenzen erweitern. „Letztendlich ist es möglich, 40 Prozent der Credit-Points im Bachelor-Studium komplett mit Cannabis-Inhalten zu erreichen, wenn man seine Wahlkurse entsprechend aussucht“, so Wim Schwerdtner.