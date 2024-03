Cannabis-Legalisierung zum 1. April Legales Gras aus dem Gewächshaus – wie sich deutsche Social-Clubs vorbereiten

Wie sieht die Zukunft des Hanfanbaus in Deutschland aus? Viele denken dabei vermutlich an riesige Hanffelder und meterhohe Cannabispflanzen zwischen Rapsfeldern und Windrädern. Das unscheinbare weiße Firmengebäude hingegen, das sich in einem Gewerbegebiet im Osten Berlins in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants befindet, sieht weniger nach grüner Utopie aus. Doch genau dort sollen Kifferträume bald wahr werden, wie Torsten Dietrich vom Cannabis Social Club Berlin erklärt.