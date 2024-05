Landespolitik Cannabis-Legalisierung – Neue Verordnung in NRW veröffentlicht

Die Städte hatten zuletzt scharfe Kritik an der Umsetzung der Legalisierung geübt. So sagte etwa Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages: „Die vielen Sperrkreise um Kitas, Schulen, Spielplätze und Sportvereine, dann auch Gewächshäuser in Gärten oder auf Balkonen – diese detailreichen Regeln sollen die ohnehin stark geforderten Ordnungs- und Gesundheitsämter in den Städten jetzt zusätzlich kontrollieren können?“ Das werde in der Fläche und ohne Vorbereitungszeit und ohne mehr Personal nicht funktionieren.