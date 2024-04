“Wir müssen uns nicht mehr verstecken“ „Ankiffen“ in Berlin – Tausende vor Brandenburger Tor

Großes „Ankiffen“ am Brandenburger Tor: In Berlin haben sich zahlreiche Menschen zur am Montag in Kraft getretenen Teil-Legalisierung von Cannabis versammelt. Sie hätten sich demonstrativ unter großem Jubel um Mitternacht ihre „Tabakmischungen“ angezündet, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP.