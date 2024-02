„Risikoreiches Experiment“ SPD-Innenpolitiker gegen Lauterbachs Cannabis-Gesetz

Der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestags, der SPD-Politiker Lars Castellucci, will am Freitag im Bundestag gegen das Cannabis-Gesetz der Ampel-Koalition stimmen. „Mein Problem sind fehlender Jugendschutz, mangelnde Möglichkeit der Kontrolle und damit sogar eine Erleichterung kriminellen Handelns“, sagte Castellucci den Zeitungen der Mediengruppe Bayern am Mittwoch. „Es ist ein risikoreiches Experiment.“