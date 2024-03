Ratschläge vom Erziehungsexperten Darf ich bald vor meinen Kindern kiffen – oder sie mit mir, Herr Ritzer-Sachs?

Ritzer-Sachs: Tatsächlich ist Kiffen nicht harmlos. Während der Erwachsene seinen Rauschzustand will, ist aber die Gehirnentwicklung seines oder seiner 16-Jährigen nicht abgeschlossen. Dort baut sich gerade alles noch um. Mir fällt aus medizinischer und pädagogischer Sicht nicht ein, warum man das fördern sollte und würde dringend davon abraten. Wo ist das Problem zu sagen: „Du hast noch zwei Jahre, dann ist es deine Entscheidung“? Und wenn das Kind dann 18 ist, kann man nur hoffen, dass die Erziehung so angelegt war, dass es verantwortungsvoll mit seiner Gesundheit umgeht. Untersuchungen zeigen, dass sich das verwächst. Denn am meisten wird zwischen 16 und 25 Jahren gekifft, dann hören die meisten anders als beim Alkoholgenuss wieder auf. Was aus meiner Sicht außerdem bedenklich an dem gemeinsamen Kiffen ist: Vielleicht hatte man als Familie einen wunderschönen gemeinsamen Tag und lässt ihn mit einem Joint ausklingen, weil es einem gerade so gut geht. Aber was ist, wenn der Teenager an schwierigen Tagen zum Joint greift, um sich aufzumuntern? Das halte ich für gefährlich.