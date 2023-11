Bedeutung und Hintergründe Buß- und Bettag – wo ist er ein Feiertag?

Am 22. November ist Buß- und Bettag. Doch warum gibt es diesen Feiertag? Und was machen Christen am Buß- und Bettag in Deutschland? Wir verraten es Ihnen.

16.11.2023 , 17:26 Uhr