Bombe entschärft : Wahllokale in Wuppertal wieder begehbar

Update Wuppertal Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Wuppertal waren Bewohner eines Wohnviertels aufgerufen worden, vorerst nicht zur Wahl zu gehen. Nun wurde die Bombe entschärft - und alle fünf Wahllokale sind wieder begehbar.

Die Wahlberechtigten waren zuvor angehalten, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich nicht auf den Weg zu machen. Im Radius von 500 Metern um die Bombe habe es fünf Wahllokale gegeben, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal am Sonntagmorgen.

Am Samstagabend war die Bombe unweit der Wupper gefunden worden, in der Nacht zum Sonntag wurden die umliegenden Häuser in einem 250-Meter-Radius evakuiert. In dieser Zone wohnten etwa 1500 Menschen. 400 von ihnen kamen in eine Sammelunterkunft, der Rest kam bei Freunden oder Verwandten unter oder war nicht zu Hause.