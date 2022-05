Größter Gewinn in Großbritannien : Britisches Paar gewinnt Jackpot von fast 220 Millionen Euro

London Joe und Jess Thwaite aus Gloucester in Westengland haben die größte Summe, die jemals in Großbritannien verlost wurde, gewonnen. Den Gewinn behalten sie jedoch nicht ganz für sich.

Ein Paar aus Großbritannien hat den größten Lotto-Jackpot des Landes geknackt und ist nun um knapp 220 Millionen Euro reicher. Joe und Jess Thwaite aus Gloucester in Westengland nannten den beispiellosen Gewinn von 184.262.899 Pfund am Donnerstag „riesig für uns“. Ihre Jackpot-Zahlen wählten die beiden zufällig aus, wie sie bei einer Pressekonferenz sagten.

„Es war erstaunlich, aber auch surreal“, beschrieb der 49-jährige Joe, der in einem Kommunikationsunternehmen arbeitet, den Moment, in dem er von dem Gewinn erfuhr. „Ich sah mir den Betrag online auf dem Smartphone an. Ich legte es erstmal wieder weg, dann nahm ich es wieder in die Hand und sah mir den Betrag noch einmal an.“