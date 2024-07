Brand auf Werftgelände in Schleswig-Holstein Luxusjacht und Halle stehen in Flammen

Mehrere Hundert Feuerwehrleute kämpfen seit Dienstagmorgen (2. Juni 2024) gegen die Flammen: Auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf in Schleswig-Holstein ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Schiffshalle, in der sich eine Jacht befindet, brennt, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Daniel Passig. Bis zu 300 Feuerwehrleute waren am Dienstagnachmittag noch im Einsatz.