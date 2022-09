1969 hob die erste Boeing 747 in die Lüfte – der Beginn einer unvergleichlichen Karriere. Nach über 50 Jahren wird sie Ende 2022 das letzte Mal aus der Fabrikhalle in Everett rollen. Ihr zu Ehren wurde nun ein beeindruckendes Bildband herausgebracht, der die Leser in eine bebilderte Kulturgeschichte eintauchen lässt. Die Ikone der Lüfte in Bildern.

Die Boeing 747-100 von Trans-World-Airlines erhebt sich über dem Mount Hood im US-Bundesstaat Oregon.