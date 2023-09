Von Hausmeister entdeckt 32-Jähriger verletzt sich schwer bei Einbruch in Bochumer Schule

Zeugenaussagen zufolge sei der Mann durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Schulgebäude gestiegen und habe sich dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 26 Jahre alte Hausmeister des Schulgebäudes habe den Einbrecher am Dienstagabend bemerkt und die Polizei alarmiert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.