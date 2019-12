Zerstörtes Mehrfamilienhaus : Toter nach Explosion in Blankenburg identifiziert

Blankenburg Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg ist das Todesopfer identifiziert worden: Es handelt sich um den 78-jährigen Mieter der Wohnung.

Es stehe fest, dass es sich bei der Leiche um den 78 Jahre alten Mieter der Wohnung handelt, in der es zur Explosion kam, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ursache für das Unglück werde weiterhin untersucht. Derzeit gehe man weiterhin davon aus, dass Gasflaschen zur Explosion führten. In der Wohnung seien auch passende Geräte zum Heizen gefunden worden.

Bei der Explosion in dem Wohnblock am Freitag wurden auch 15 Menschen verletzt. Eine Verletzte befinde sich weiterhin in sehr kritischem Zustand, sagte Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt (CDU) am Samstag der dpa. Er rief Betroffene und Angehörige auf, sich bei Fragen zu melden. Kontaktdaten gebe es auf der Webseite der Stadt.