Schnitt von 1,0 oder besser : Woher kommen die besseren Abiturnoten im Corona-Jahr?

Immer mehr Schüler schließen in NRW das Abitur mit Bestnote ab. Foto: dpa Tobias Kleinschmidt/dpa, Tobias Kleinschmidt

Düsseldorf Der Anteil der herausragenden Abiturnoten steigt seit Jahren. Bildungsexpertin Ayla Çelik erklärt, wie sie zustande kommen und woran der Trend liegt.

Seit 2018 haben zwar weniger Schüler ihre Reifeprüfung abgelegt, es gab gleichzeitig aber mehr Abiturienten mit Bestnote. Schnitten in NRW noch 2018 nur 1463 Abiturienten mit der Bestnote 1,0 ab, waren es im Jahr 2020 schon 1680 Schüler. Und das trotz sinkender Gesamtzahl an Prüflingen. Zu den Abiturienten mit Bestnote zählen auch all jene, die rechnerisch einen besseren Schnitt als 1,0 erreicht haben. Offiziell gibt es aber keine bessere Bewertung. Für 2021 existieren zwar noch keine offiziellen Zahlen des Schulministeriums, doch Experten erwarten, dass es auch im Corona-Jahr wieder mehr Bestnoten beim Abitur gab.

Ayla Çelik ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW und selbst Lehrerin und Direktorin. „Ich stelle in Gesprächen mit Kollegen und Fachgruppen fest, dass auch in diesem Jahrgang wieder mehr Schüler mit Bestnoten abschneiden“, sagt sie. Möglich sind rechnerische Noten unter 1,0 deshalb, weil sie nach Punkten vergeben werden. Die Bestnote gibt es für Gesamtbewertungen von 823 und mehr Punkten. Insgesamt können Schüler aber bis zu 900 Punkte erreichen. Sie bekommen diese Punkte nicht nur in den Abiturklausuren, sondern auch im Unterricht in den Grund- und Leistungskursen.

Auch der wegen der Pandemie angepasste Aufgabenpool für die Klausuren sei ein Grund für die besseren Noten in diesem Jahr, sagt Çelik. Das bedeutet, dass den Schulen eine größere Auswahl an Aufgaben für die Abiturprüfungen bereitgestellt wird. Sie können dann besser auswählen, was die Schüler tatsächlich auch im Unterricht behandelt haben. Gerade in den Zeiten, in denen die Schüler im Distanzunterricht lernen mussten, seien die verschiedenen Herausforderungen mehr zum Tragen gekommen, sei es der digitale Standard der jeweiligen Schule oder die Lernsituation der Schüler zu Hause, sagt die Bildungsexpertin. Es sei sehr erfreulich, dass die Pandemie den Trend zur besseren Aufgabenwahl und damit faireren Abiturprüfungen nicht gestoppt habe, sagt sie.

Ayla Çelik ist seit Ende Juni die neue Vorsitzende der GEW NRW. Foto: Fotostudio Balsereit

Dazu komme aber auch ein pädagogisches Feingefühl der Kollegen, wie Çelik sagt. Denn schon in den Halbjahren vor den Klausuren seien entscheidende Noten vergeben worden. Die Lehrkräfte konnten schon dort mehr Rücksicht auf die veränderte Schulsituation walten lassen. Immer, besonders aber während Corona, spiele ein Sammelsurium von Faktoren eine Rolle, betont Çelik. „Erfreulicherweise hat es in den letzten Jahren zu einem besseren Schnitt für die Abiturienten geführt“, sagt sie.