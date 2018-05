Bilder des Tages

Mittwoch, 10.35 Uhr: Gunter Demnig, Kölner Bildhauer und Ideengeber des Projektes Stolpersteine, verlegt sechs Erinnerungssteine in der Welschnonnengasse Nr. 7 in Mainz. Der Verein für Sozialgeschichte Mainz e.V. lässt in der Landeshauptstadt insgesamt 19 Stolpersteine an fünf Stellen verlegen. Die Gedenksteine werden in den Fußweg eingelassen und erinnern mit einer Textgravur an frühere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in dem jeweiligen Haus wohnhaft waren und während der NS-Zeit verfolgt, entrechtet, deportiert und in vielen Fällen ermordet wurden.