Kommentar zum Gesundheitssystem : Gesundheitssystem ist ein Krankheitssystem

Meinung Düsseldorf Ältere und Kranke wissen besonders wenig über den richtigen Umgang mit ihren Gebrechen. Dafür können sie nichts. Unser Gesundheitssystem ist in Wahrheit ein Krankheitssystem.

Der schrecklich technokratische Fachbegriff „Gesundheitskompetenz“ bedeutet: „Wissen, was einem gut tut“. Dass es damit in Deutschland nicht allzu weit her ist, belegt wieder einmal eine Studie. Diesmal hat die TU Dortmund nachgewiesen, dass Ältere und chronisch Kranke oft besonders wenig über den richtigen Umgang mit ihren Gebrechen wissen.