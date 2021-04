Von Voltswagen bis Hund Couture : Das sind die besten Aprilscherze 2021

Düsseldorf Eine Dokumentation über einen Spaghetti-Baum, Klopapier für Linkshänder und ein Fastfood-Unternehmen als Namenssponsor für die amerikanische Liberty-Bell – der 1. April sorgt regelmäßig für Lacher, aber auch für einige Verunsicherung. Auch in diesem Jahr gab es einige ungewöhnliche Meldungen.

Am 1. April 1957 empfingen die britischen Fernsehgeräte, was man später als einen der Klassiker der Aprilscherze bezeichnete. An diesem Montag strahlte die britische Rundfunkanstalt BBC eine Dokumentation über den „Spaghetti-Baum“ aus, von dem jedes Jahr die reifen Spaghetti geerntet werden. Acht Millionen Zuschauer verfolgten die Dokumentation, Hunderte riefen anschließend in der Redaktion an und wollten etwa wissen, wo sie einen Spaghetti-Baum kaufen können.