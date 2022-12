„Jeder in meiner Generation hasst sie“ Tausende Beschwerden gegen Gastbeitrag über Meghan in „Sun“

Clarkson hatte über die Ehefrau von Prinz Harry in einer Kolumne für die Boulevardzeitung „Sun“ geschrieben: „Ich hasse sie.“ Zudem berichtete er, er träume „von dem Tag, an dem sie gezwungen wird, nackt durch die Straßen jeder Stadt in Großbritannien zu marschieren, während die Menge „Schande!“ ruft und sie mit Exkrementen bewirft“. Meghan habe „offensichtlich einige lebhafte Schlafzimmerversprechen benutzt“, um aus dem Draufgänger Harry einen Langweiler zu machen. „Jeder in meiner Generation hasst sie“, betonte Clarkson.