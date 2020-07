Neue Studie zeigt wenig Verbesserungen : 2,8 Millionen Kinder in Deutschland wachsen in Armut auf

Regional gibt es der Studie zufolge deutliche Unterschiede bei den Zahlen zur Kinderarmut. In Ostdeutschland hat sich die Situation verbessert. Foto: dpa

Gütersloh Die Corona-Krise droht die Probleme der Kinderarmut weiter zu verschärfen. Jedes fünfte Kind ist betroffen. Das zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Deren Vorstand kritisiert: „Die Politik tut zu wenig, um Kindern Armut zu ersparen.“

Kinderarmut bleibt einer Analyse zufolge eine „unbearbeitete Großbaustelle“. Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen in Armut auf - das sind 21,3 Prozent aller unter 18-Jährigen, berichtet die Bertelsmann Stiftung in einer neuen Studie. Sie nennt den Kampf gegen Kinderarmut eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Seit 2014 gebe es im bundesweiten Durchschnitt wenig Verbesserungen.

Die Corona-Krise drohe die Probleme der Kinderarmut nun weiter zu verschärfen. Eltern benachteiligter Kinder und Jugendlicher arbeiteten häufig in Teilzeitarbeit oder als Minijobber und seien in der Pandemie von Jobverlusten oder Einkommenseinbußen überdurchschnittlich stark betroffen, heißt es der Analyse. Wegen der Corona-Auswirkungen bestehe die Gefahr, dass viele arme Kinder "durchs Raster fallen", warnte der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, Jörg Dräger.

Dies liege auch daran, dass viele außerhäusliche Unterstützungsangebote in der Zeit des Lockdowns zumindest zeitweise eingestellt worden seien. Das Homeschooling während des Lockdowns hätte das Problem verschärft. Kinder aus armen Verhältnissen verfügten oft nicht über die notwendige technische Ausstattung und hätten keine Rückzugsräume für ungestörtes Lernen, heißt es in der Studie. Fast jedes vierte Kind in Haushalten, die Grundsicherung beziehen, hätte keinen Zugang zu einem internetfähigen Computer.

Etwa zwei Drittel der 2,8 Millionen betroffenen Kinder und Jugendlichen hätten zudem kaum eine Aussicht auf Besserung ihrer Situation, und zwar mindestens für fünf Jahre. Besonders betroffen seien Haushalte von Alleinerziehenden sowie mit drei oder mehr Kindern.

Regional gibt es der Studie zufolge große Unterschiede. In Ostdeutschland sei der Anteil der Kinder, die Grundsicherung beziehen, von 22,1 Prozent im Jahr 2014 auf 16,9 Prozent im Jahr 2019 gefallen. In Westdeutschland stagniere die Quote bei etwa 13 Prozent - trotz der bis zur Corona-Krise guten wirtschaftlichen Entwicklung. In einigen Kommunen in Deutschland seien bis zu 40 Prozent der Kinder auf Grundsicherung angewiesen, in anderen dagegen nur zwei Prozent.

"Kinderarmut bleibt ein ungelöstes strukturelles Problem mit erheblichen Folgen für das Aufwachsen, das Wohlbefinden, die Bildung und die Zukunftschancen der Kinder", erklärten die Experten. Dräger kritisierte die Politiker und fordert zum Handeln auf: "Die Politik tut zu wenig, um Kindern Armut zu ersparen", sagte der Stiftungs-Vorstand. "Die Vermeidung von Kinderarmut muss gerade in der Corona-Krise politische Priorität bekommen." Dräger sprach sich dabei für neue sozial- und familienpolitische Konzepte wie ein Teilhabegeld oder eine Kindergrundsicherung aus.

Der Untersuchung liegt eine kombinierte Armutsmessung zugrunde: Sie berücksichtigt Kinder aus Familien, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des Durchschnitts aller Haushalte beträgt. Eingerechnet sind auch Heranwachsende im Grundsicherungsbezug, deren Familien Hartz IV erhalten. Das ungelöste Problem der Kinderarmut habe erhebliche Folgen für Aufwachsen, Wohlbefinden, Bildung und Zukunftschancen, betonte die Stiftung in Gütersloh.

(juju/dpa/AFP)