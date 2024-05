Seit 20 Jahren ein Paar Queer-Beauftragter Lehmann hat geheiratet

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (44), und sein Lebensgefährte und Parteifreund Arndt Klocke (53) haben am Freitag geheiratet. Auf Instagram posteten die beiden Grünen-Politiker am Freitag ein Foto, das sie Hand in Hand unter einem Banner mit der Aufschrift „Just Married“ zeigt. „Seit 20 Jahren sagen wir jeden Tag JA zueinander. Und nun auch auf dem Standesamt“, schrieben sie dazu. „Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!“