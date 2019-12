Gesundheitsreport der BKK : Psychische Störungen zweithäufigster Grund für Fehltage

Berlin Für den BKK-Gesundheitsreport 2019 wurden die Daten von acht Millionen Versicherten analysiert. Daraus geht hervor, dass fast jeder sechste Fehltag von Arbeitnehmern auf eine psychische Erkrankung zurück geht.

Nicht jede psychische Erkrankung führt aber auch zur Arbeitsunfähigkeit. Bei Depressionen ist es im Gegenteil in der Mehrzahl der Fälle so, dass die Menschen weiterarbeiten. Dem Report zufolge führte eine vom Arzt diagnostizierte depressive Episode nur in zwölf Prozent aller Fälle und damit bei jedem achten Erkrankten zur Krankschreibung.

Ähnlich wie bei somatischen Erkrankungen wie etwa Diabetes sei es vielen Beschäftigten möglich, weiter am Arbeitsleben teilzunehmen, heißt es in dem Bericht. Dies hänge stark von den Arbeitsbedingungen ab. Vor allem in Gesundheits- und Erziehungsberufen würden die Beschäftigten häufiger krankgeschrieben als in anderen Branchen. In der Altenpflege seien die Werte mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt.