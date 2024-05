Feuerwehr im Großeinsatz Metallfabrik brennt mitten in Berlin – Feuerwehr warnt vor giftigem Rauch

Die Berliner Feuerwehr hat die Bevölkerung wegen eines Brandes in einer Firma für Metalltechnik in Berlin-Lichterfelde vor gefährlichen Rauchgasen gewarnt. In einem Betrieb ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Ein Technikraum im 1. Obergeschoss eines Fabrikgebäudes brenne „in voller Ausdehnung“, wie ein Feuerwehrsprecher am Vormittag sagte.