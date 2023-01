Berliner Fashion Week 2023 Aktivisten schocken mit Adidas-Protestaktion

Derzeit läuft die Berliner Fashion Week und auch die „Adidas Reality Wear Show“ wurde für den ersten Abend angekündigt. Doch statt neuer Mode des Sportartikelherstellers präsentierten die Models heruntergekommene, dreckige Outfits und trugen ein Adidas-Brandzeichen im Gesicht.

Hinter der Protestaktion steckte die Gruppe The Yes Man, die unter der Domain adidas-group.com.de zur Show einlud. Mit der Aktion warfen sie Adidas vor, sich nicht für die Arbeitsrechte von Textilarbeitern in Südostasien einzusetzen. Im Foto: Eine Aktivistin, die ein grünes Kleid auf dem Catwalk präsentierte.