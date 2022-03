Artenschutz : 1,5 Millionen Aale in Berliner Gewässern ausgesetzt

Berlin Die jungen Glasaale wurden im Meer gefangen und sollen sich in Flüssen vermehren, die sie wegen Wehren und Schleusen nur noch schwer erreichen können.

Zum Erhalt und zum Schutz des europäischen Aals sind in der Havel, der Dahme und der Spree rund 1,5 Millionen Glasaale ausgesetzt worden. Da diese sich nicht in Gefangenschaft vermehrten, würden die Tiere als sogenannte Glasaale im Meer gefangen und in den heimischen Gewässern ausgebracht, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt am Freitag in Berlin mit.