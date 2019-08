Millennium-Trilogie : Fortsetzung von Stieg-Larsson-Reihe laut Medienberichten möglich

Stockholm Ist die erfolgreiche Millennium-Buchreihe doch noch nicht zu Ende? Schwedischen Medienberichten zufolge geht die Familie des vor 15 Jahren verstorbenen Schriftstellers Stieg Larsson neue Wege, um möglicherweise weitere Nachfolgeromane aus der Serie zu veröffentlichen.

„Dagens Nyheter“ zitierte die Norstedts-Verlagschefin Eva Gedin mit den Worten, die Rechteinhaber wollten mit einem anderen Anbieter auf dem schwedischen Buchmarkt einen Verlag gründen, über den dann mögliche neue Millennium-Bücher herausgebracht werden könnten. Demnach hält Norstedts aber weiterhin die Rechte an den sechs bisherigen Romanen. Die Zeitung „Expressen“ hatte in dieser Woche berichtet, die Familie stehe mit mehreren Verlagen wegen einer möglichen Zusammenarbeit in Kontakt.