Belästigungsvorwurf gegen Düsseldorfer Stadtdechant: Seelsorger unter Verdacht

Meinung Der Düsseldorfer Stadtdechant ist von allem Ämtern beurlaubt worden. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Ein Priester unter Verdacht wird das Vertrauen, das er für die Seelsorge braucht, nie mehr genießen, findet unser Autor.

Gegen Ulrich Hennes hat es in den 90er Jahren bereits einen ähnlichen Vorwurf gegeben. Eine Therapie ist damals verordnet und absolviert worden. Jede Verdachtsgeschichte hat eine Vorgeschichte. Mit ihr büßt die Kirche an Glaubwürdigkeit ein, selbst wenn sie um Aufklärung bemüht ist. Wer das Priesteramt bewahren will, muss es reformieren. Nur das Reden über das Weiheamt für Frauen und ein Ende des Zölibats ermuntert nicht zu einem neuen Vertrauen in Priester und eine Kirche ohne Opfer.