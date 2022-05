Bei gutem Wetter​: Mehrere neue Rekorde am Mount Everest aufgestellt​

Mehrere neue Rekorde am Mount Everest aufgestellt

Kathmandu In den vergangenen Tagen sind mehrere Kletterer vom höchsten Gipfel der Welt zurückgekehrt. Auf dem Mount Everest stellten die Männer und Frauen gleich mehrere Rekorde auf. Auch eine Ukrainerin bezwang den Berg und wollte damit ein Zeichen setzen.

Bei gutem Wetter sind Hunderte Kletterer in den vergangenen Tagen sicher vom höchsten Gipfel der Welt zurückgekehrt. Unter ihnen waren zahlreiche Männer und Frauen, die auf dem Mount Everest Rekorde aufstellten. Eine Sherpa stand zum zehnten Mal auf dem Gipfel in 8849 Metern Höhe und damit häufiger als jede andere Frau der Welt. Ein Brite brach den Rekord für die meisten Everest-Besteigungen eines Nicht-Nepalesen. Und zum ersten Mal bezwang eine Ukrainerin den höchsten Berg der Welt.

Die 48-jährige Lakpa Sherpa fasste gleich ihr nächstes Ziel ins Auge: den zweithöchsten Gipfel der Welt, den K2 in Pakistan. Die Klettersaison dort beginne schon bald, sagte sie. Sherpa lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Connecticut in den USA und begann ihre Kletter-Karriere als Trägerin für andere Bergsteiger.